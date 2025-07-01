Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
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Inter'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda veda etmesinin ardından, takım kaptanı Lautaro Martínez ve kulüp başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdi. Bu eleştirilere karşı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye mağlup olan Inter, turnuvaya erken veda etti.

HAKANA TEPKİ GELDİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Lautaro Martínez, son günlerde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na eleştiride bulundu.

Lautaro, "Burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz, ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm.Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim, konuşmam gerek. Mesaj net: Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın, diğerlerine hoşça kal." ifadelerini kullanırken Olaya ilişkin Inter Başkanı Giuseppe Marotta da "Lautaro'nun kalmak istemeyen oyunculara mesajı neydi? O söylemedi... ama ben söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu içindi" dedi.

HAKAN'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM: PİŞMAN OLMA

Olay tepkilerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nu sosyal medya paylaşımına etiketleyen Sinem Çalhanoğlu "İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma! Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır. Sana değil sana olan ihtiyaçlarına sadıklar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Adamı zamanında bedavaya aldınız şimdi de çıkmış 30-40 milyon Euro para istiyorsunuz. Hakan olmasa siz zaten bu seviyelere zor gelirdiniz. Lauturo gibi sıradan oyuncular lazım size. Bırakın adam gelsin Galatasaray’a

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Doğru demis

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Kaptan Martinez, kacirdigin goller sac bas yoldurdu, oyle pozosyonlari harcarsan elenirsin, sucu baskalarinda aramayi birak, evet Hakan’in basi biraz karisik ama GS transfer olmak icin daha genc, 4-5 yil sonra gider, simdi degerini artirmaya bakiyor..

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Haber Yorumlarıabdullah.kibar:

hakan 31 yasinda biliyorsun galiba 5

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Kaptanmış da her şeyi söylermiş. Kaptan olsa ne yazar acaba, saha içinde kaptan olman hakem veya başkası için bir şey ifade ediyor mu sen onu söyle. Çekemediğin ve başarısız olduğun için başka hedef gösterme çaban ancak senin ne kadar boş biri olduğunu gösterir..

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

çerkez yaptığın yorumu milliyetçilikle bir şekilde bağdaştıyorsun kaç tane maçı çevirdi hakan kaç maçta takımını ipten aldı bana göre vasati asla gecemeyen bir oyuncu hakan

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