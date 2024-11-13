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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
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Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bir dönem Galatasaray'a transfer olma ihtimali olduğunu itiraf etti. Hakan, "Bir ara Türkiye'ye dönme fırsatım vardı. Milan'dayken. Ancak o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı" dedi.

Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı olduğunu her platformda dile getiren Hakan, sarı-kırmızılı takımla lgili de dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Hakan Çalhanoğlu, TV 8.5'ta yaptığı açıklamada; "Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

"HER ZAMAN SORUMLU ALIRIM"

"Fikstür yoğunluğuna değinen milli futbolcu, "Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim" açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK HEDEFİ

Milli formayı en fazla giyen oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Hakan, "Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zmaan rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur" ifadelerini kullandı.

"KENAN'A DİKKAT EDİN DEMİŞTİM"

Inter'in tecrübeli orta saha oyuncusu; "Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar" şeklinde konuştu.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray için konuşan Hakan Çalhanoğlu; "Bir ara Türkiye'ye dönme fırsatım vardı. Milan'dayken. Ancak o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. Inter ile sözleşmemi uzattım 2027'ye kadar. İleride ne olur bilemiyorum. Şimdi bir şey söylesem yanlış olur. Kimseyi de ümitlendirmek istemiyorum" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıG Ergün:

milli takım kariyeri gibi olur bize gelse bişey yapamaz

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hakan Çalhanoğlu iki sene önce gelseydi isterdik ama geçen sezonki kadroda bile ona ihtiyaç artık yoktu. Biz de istemiyoruz zaten.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Ben Hakan olsam beni İtalya'dan taşla sopayla kovalayana kadar oradan ayrılmam.

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

milli takimdaki gibi oynayacaksan sakın sakın gelme. hatta hiç gelme.

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Haber YorumlarıPerwer:

Galatasaraylıların çok da umrumdaydı, öyle saçma haber başlıkları yazıyorsunuz ki sırf okunsun diye

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