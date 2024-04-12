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Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba itiraf: Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda söylediği "Kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum" sözlerine açıklık getirdi.

"G.SARAY'A DUYDUĞUM SEVGİYİ HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım" dedi.

Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi. Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşanların tek zararının kendimize olduğu ortada. Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi. Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim. Söylediklerim bundan ibaretti. Saygılarımla."

Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba itiraf: Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet Dimli:

Galatasaray önce aklanacak ondan sonra adı zikredilecek fetöyle kazandığı haksız Şampiyonluklarin hesabını haksız kazanımlarını ödemeden benim için hiçbir şey ifade etmiyen bir oluşumdur

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Ütopik Yorumcu:

bunu hepimiz biliyoruz zaten hakancım ben beşiktaşlıyım sorun yok tabiki istediğin takımı destekleyebilirsin.

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kripto para:

yakında badem bıyık bırakır

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