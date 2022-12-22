Hakan Çalhanoğlu, "Aşığım" diyerek Inter'de kendisine uygulanan yasağa isyan etti

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibindeki geleceği ve yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp tarafından kendisine uygulanan ilginç bir yasaktan da bahseden milli futbolcu, "Motosikletime aşığım ama onu kullanamıyorum, garajda duruyor. Buraya gelir gelmez Piero Ausilio bana 'Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Milan ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi ile 4 yıllık mukavele imzalamıştı. Milli futbolcu, takımdaki geleceği ve kendisine uygulanan yasakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MOTOSİKLETE BİNMESİ YASAKLANDI

Hakan Çalhanoğlu kendisine uygulanan yasakla ilgili yaptığı açıklamada, "Motosikletime aşığım ama onu kullanmıyorum, garajda duruyor. Buraya gelir gelmez Piero Ausilio bana 'Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum' dedi. Sportif direktör, 2024'te sona erecek olan sözleşmemin yenilenmesi için beni henüz görüşmeye çağırmadı. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istiyorum, beni aramasını bekliyorum. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile Milano'da kalmak istiyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamaların devamı şöyle:

"EVİMİZDE OYNUYORUZ VE FAVORİ BİZİZ"

"Kendimi iyi hissediyorum ve Inter için daha da fazlasını yapmak istiyorum. Burada en başından beri bana yardımcı oldular ve kendimi rahat hissetmemi sağladılar. Bu güveni bir kupa kazanarak ödemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda geri dönüşe inanıyoruz, Dünya Kupası'ndan önceki son maçlardaki kalitemizle devam edersek bunu başarabiliriz. 4 Ocak'ta San Siro'da Napoli ile oynanacak maç belirleyici olacak, bize sezonun geri kalanı hakkında çok şey anlatacak. Kazanmak çok önemli olurdu, evimizde oynuyoruz ve favori biziz.

"KLASİK BİR 10 NUMARAYDIM"

Zeki oyuncular nasıl adapte olacaklarını bilirler. Zaten bildiğim bir rolde iyi iş çıkardığımı düşünüyorum çünkü milli takımımda orta sahada oynuyorum. Sahada içinde ateş varsa farkı yaratırsın. İkili mücadelelerde sert olmalısın. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Önceden daha zarif, hafif, klasik bir 10 numaraydım. Bugün sahip olduğum özelliklere sahip değildim.

"POLİS OLURDUM"

Futbolcu olmasaydım müziği her zaman sevmiştim ama sanırım polis olurdum. Zor durumların üstesinden gelirler ve başkalarına yardım ederler. Yetenekli olduğumu fark ettiğimde futbol kendiliğinden geldi. Sonra buna fedakarlık ve sıkı çalışma koydum.

"BU YIL BUNA İNANIYORUM"

Devler Ligi'nin kazanmak benim hayallerimden biri. Bu yıl buna inanıyorum. Neden bilmiyorum içimde özel bir his var. Zor bir gruptan çıktık, Bayern Münih mağlubiyetinden sonra toparlandık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Porto güçlü bir takım ama Barcelona'ya karşı oynadığımız gibi oynarsak raundu geçebiliriz.

"SADECE INTER'İ DÜŞÜNÜYORUM"

Finaller her zaman özeldir ve farklı bir ruhla oynanır. Riyad'a kazanmak için gideceğiz. Milan'a saygı duyuyorum, Pioli, Maldini ve Massara ile iyi bir ilişkim var. Bir centilmen olarak geçen sezon kazandıkları şampiyonluk için onları tebrik ettim. Arkadaşlığın rengi yoktur. Ama benim için bu geçmişte kaldı, şimdi sadece Inter'i düşünüyorum."