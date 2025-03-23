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Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a karşı 21. golünü attı

Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a karşı 21. golünü attı
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A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'a karşı penaltıdan attığı golle Milli Takım'daki 21. golünü kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında penaltıdan attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 21. golünü kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golü kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 21. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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