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Hakan Çalhanoğlu: Gruptan Çıkma Şansımız Yüzde 90

Hakan Çalhanoğlu: Gruptan Çıkma Şansımız Yüzde 90
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Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Karadağ'ı 1-0 yendikleri maç sonrası gruptan çıkma şanslarını yüzde 90 olduğunu belirtti. İzlanda maçı öncesinde hava şartlarının zorlu olacağını ifade eden Çalhanoğlu, takımın lider olarak gruptan çıkmayı hedeflediğini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "Ben gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 görüyorum" dedi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0 üstünlükle geçtiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Karadağ karşılaşmasını değerlendiren Çalhanoğlu, "Şimdi şöyle düşünmek lazım. Rakibi küçültmemek lazım. Sonuçta onlar da iyi oyunculara sahipler. Tabii zor bir zeminde biraz zorlandık. Sizler de eminim görmüşsünüzdür. Sonuna kadar inandık. Bugün oyundan kopmamaya çalıştık. Önemli olan buydu. Tabii golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

İzlanda karşılaşmasına ilişkin de konuşarak hava şartlarından ötürü zorlu bir mücadele beklediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu,"Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabii Galler'in ve İzlanda'nın beraber oynaması bizim için iyi oldu. Orada zor bir maç bekliyor bizi. Sonuçta oraya gittiğim için biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galip gelerek döneriz" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu Milli Takımın gruptan çıkma hedefine ilişkinse şunları söyledi:

"Tabii ki gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını. Sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Çünkü sonuçta 6,5 saat uçacağız. Zor bir süreç bizi bekliyor ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum, inanıyoruz. Güzel bir havamız var. Bu galibetten sonra daha da güzel oluyor. Keyifli oluyor inşallah. Orada da en iyi şekilde döneriz. Ben gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 görüyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Milli Takım Politika İzlanda Karadağ Türkiye Futbol Spor

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