Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Güncelleme:
Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray–Samsunspor maçında Kazımcan'ın eline gelen topa penaltı verilmemesine sert tepki gösterdi. Hakeme yönelik eleştirilerini sosyal medyadan paylaşan Kutlualp, derbideki iptal edilen gol üzerinden çifte standart iddiasında bulundu.

  • Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray-Samsunspor maçında Kazımcan'ın eline çarpan topa penaltı kararı verilmemesini eleştirdi.
  • Kutlualp, Fenerbahçe'nin derbide iptal edilen golüne atıfta bulunarak hakemlerin çifte standart uyguladığını öne sürdü.

Fenerbahçe camiasının tanınan isimlerinden ve başkan adaylığını yakın zamanda Sadettin Saran lehine geri çeken Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray– Samsunspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kutlualp, Kazımcan'ın ceza sahasında eline çarpan topa penaltı kararı verilmemesini eleştirdi.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA DOLMASI"

Kutlualp, paylaşımında hakeme yüklenerek, "Lan bu penaltı değilse bizim derbideki golü niye vermediniz o zaman? Bu ne perhiz bu ne lahana dolması düşkünler!" ifadelerini kullandı. Eski başkan adayı, hem pozisyonun penaltı olduğunu savundu hem de derbide Fenerbahçe'nin iptal edilen golüne atıfta bulunarak çifte standart uygulandığını öne sürdü.

İşte o paylaşım;

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haber YorumlarıServet BERBER:

Ah be tam inandıracaktın ki cikcikleri lahana dolması dedin yine olmadı:)

Haber YorumlarıSahi:

Lan ikisi aynı pozisyon mu? Futbol cahili bunlar ya.

Haber Yorumları.....:

Sihee lolitop ??

Haber YorumlarıSeckin Soylu:

hafi len ordan kendi takımının verilmeyen penaltılarını incele ondan donra konuş

Haber YorumlarıEmrah Emir:

GS'li oyuncu topu iki eliyle tutup dışarı atsa bile kasıt yok refleks var insani bir durum diyecek kadar kansızlaştı GS camiası

