Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe camiasının tanınan isimlerinden ve başkan adaylığını yakın zamanda Sadettin Saran lehine geri çeken Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray– Samsunspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kutlualp, Kazımcan'ın ceza sahasında eline çarpan topa penaltı kararı verilmemesini eleştirdi.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA DOLMASI"

Kutlualp, paylaşımında hakeme yüklenerek, "Lan bu penaltı değilse bizim derbideki golü niye vermediniz o zaman? Bu ne perhiz bu ne lahana dolması düşkünler!" ifadelerini kullandı. Eski başkan adayı, hem pozisyonun penaltı olduğunu savundu hem de derbide Fenerbahçe'nin iptal edilen golüne atıfta bulunarak çifte standart uygulandığını öne sürdü.

İşte o paylaşım;