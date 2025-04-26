Hakan Bilal Kutlualp: Fenerbahçe'nin Dinamikleri Çalışacak

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli camianın dinamiklerinin her zaman çalışacağını söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında adaylığını resmen açıklayan Kutlualp, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Olağanüstü kongre istediklerini aktaran Kutlualp, "Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz çünkü bu biriken stresin, gerilimin Fenerbahçe'nin üzerinden atılması lazım. Kupasız 7 sene Fenerbahçeli'nin kaldırabileceği bir travma değil, üstüne üstlük rakibimizin 5. yıldızı takmak üzere olması camia üzerinde gerilim yaratıyor. Siz yönetim olarak kalkarsınız 'Peki biz güven oyu alalım' dersiniz, güven oyu verirlerse sorun yok, devam edersiniz ama kongre süreçten memnunsa bunu verir size. Değilse başka birini seçerler. Ben adayım ama başka adaylar da var, arkadaşlarımdan biliyorum. Onların adına konuşmam yanlış olur. Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemi ufak bir operasyonla açması gerekiyor. Bu operasyonun adı demokrasilerde güven oyuna başvurmaktır. Olağanüstü kongre yaparsınız bakarız. Ali Bey'i seçerlerse devam eder, değillerse başka birini seçerler." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun henüz açıklanabilecek olgunlukta olmadığını vurgulayan Kutlualp, "Duyduğum bazı şeyler var. 1-2 trol konuşuyormuş 'Aziz Bey'in haberi olmadan olmaz' falan, ben Aziz Bey'i en son doğum gününde gördüm. Bir de yeni yıl girmemişti Zorlu'da bir restoranda masada çocuklarım oradayken başkanla resim çektirmek istediler o kadar. Her zaman görüşürüm ama bu konular farklı konular. Kimseden icazet alacak durumumuz yoktur. Fenerbahçe'nin hiçbir başkan adayı öyle icazet almaz. Yönetim kurulumla ilgili görüşmeler var ama bunlar şu anda sizinle paylaşılacak olgunlukta değil, o zaman konuşulur." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü seçime gidilmemesi durumunda imza toplanabileceğini de aktaran Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı:

"İmza toplama da imkan dahilinde. Şu anda Fenerbahçe camiası olarak bütün mümkünlerin kıyısındayız. Çünkü baktığın zaman ben de çok insanların kalbini kırmak istemiyorum adamların niyeti çok iyi. Bunlar büyük Fenerbahçeli hepsi. Ama sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir şey bu spor. Ondan dolayı da burada bu gecikmiş şampiyonlukları almamız lazım. Bizim hemen önümüzdeki 2 sene 'tak tak' şampiyon olup arkasından domino etkisini yaratıp hızlı şampiyonluklar almamız lazım. Biraz önce söyledim, aramızdaki 20 seneyi kapatmamız lazım, eğer ki rakibimiz hiç şampiyon olmazsa. Biz bu performansın üstüne çıkmalı, hemen 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız. Bunlar önemli, çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor. Sıkıntılar büyük, eğer şu anda önlem alınmazsa daha da büyür. O yüzden müdahale etmek lazım. Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır, bazen geç çalışır ama çalışır. Fenerbahçe sandığınızdan daha büyük bir camiadır. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Futbol iyi olduğu zaman kongreler, divanlar böyle geçmiyor, insanlar daha neşeli oluyor, çocuklar üzülmüyor. İş futbolcudan başlıyor, sahadan başlıyor. Sahada yanlış başlarsa, her yere sirayet ediyor."