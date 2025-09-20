Haberler

Hakan Bilal Kutlualp'a Fenerbahçe Üyelerinden Yoğun İlgi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından çekilmesinin ardından kongre üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda taraftarlar, Kutlualp'e tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve geçtiğimiz günlerde başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp stada geldi. Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Saran destekçisi üyeler tarafından 'Fenerbahçe seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
