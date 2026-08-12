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Hacılar Erciyesspor, Hakan Bahran'ı Transfer Etti

Hacılar Erciyesspor, Hakan Bahran'ı Transfer Etti
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, dış transferde geçen sezon Kayseri Şekerspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Hakan Bahran'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımda çalışmalara başlayan Bahran, yeni sezonda başarılı olmayı hedefliyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor, dış transferde tecrübeli oyuncu Hakan Bahran'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon Kayseri Şekerspor forması altında şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncusu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı.

Takıma dahil olarak çalışmalara başlayan Hakan Bahran yeni sezonda Hacılar Erciyesspor forması altında başarılı olmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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