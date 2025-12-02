Haberler

Hakan Arık'ın Boccia Hayali: Türkiye Şampiyonu Olmak

Güncelleme:
8 aylıkken çocuk felci geçiren Hakan Arık, ortopedik engeline rağmen boccia sporuna başlayarak başarılar elde etti. Arık, Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor ve diğer engelli bireylere spor yapmaları için motivasyon veriyor.

KAYSERİ'de 8 aylıkken çocuk felci geçiren yüzde 88 ortopedik engelli Hakan Arık (48), ağır engelli bireylerin oynayabildiği tek spor olarak bilinen bocciada milli sporcu olan arkadaşı Öner Bozbıyık'ın tavsiyesi ile bu spora başladı. 2016 yılından bu yana çeşitli yarışmalarda derece elde eden Arık, şimdilerde Türkiye şampiyonu olmanın hayalini kurarak, çalışmalarına devam ediyor.

Kentte yaşayan ikiz çocuk babası Hakan Arık, 8 aylıkken evinde olduğu sırada yüksek ateşten kaynaklanan çocuk felci geçirdi. Arık, tedavi sürecine yanıt vermeyince yüzde 88 ortopedik engelli oldu ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam etti. Bu süreçte hiçbir zaman hayattan ümidini kesmeyen Hakan Arık, 2016 yılında ağır engelli bireylerin oynayabildiği tek spor olarak bilinen bocciada milli sporcu olan ve Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazanan arkadaşı Öner Bozbıyık'ın önerisi ile bu spora başlamaya karar verdi. Aradan geçen 9 yıllık sürede Hakan Arık, BC5 kategorisinde uluslararası bir yarışma olmaması nedeniyle farklı tarihlerde Türkiye Şampiyonaları'nda 2 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 de dördüncülük dereceleri elde etti. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi'nde antrenmanlarına devam eden Arık şimdilerde ise en büyük hedefi olan Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanmanın hayalini kuruyor.

'HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM'

47 yıldır ortopedik engelli olarak hayatına devam ettiğini anlatan Hakan Arık, "Hayattan zevk almayı çok seviyorum. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Arkadaşım Öner bu sporu sosyal medyadan görmüş. 'Birlikte başlayalım' dedi. Ben de bu spora başlamaya karar verdim. Çok zevkli ve hoşuma gittiği için devam ettirdim. Önemli dereceler elde ettim. 2016'dan bu yana Türkiye 2, 3 ve 4'üncülüğü kazandım. Bu spor beni sürekli hayata karşı daha da kamçıladı. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Ailem en büyük destekçim oldu. Ara ara antrenmanlara çocuklarımı da getiriyorum. Onlarda buradaki arkadaşlık ortamım ve spordaki başarılarımı çok seviyorlar. Çevremden de çok güzel tepkiler aldım" dedi.

'KENDİLERİNİ HİÇBİR ZAMAN SOYUTLAMASINLAR'

Kendi kategorisinde uluslararası bir yarışma olmadığını da sözlerine ekleyen Arık, "Avrupa Şampiyonası'na bizim kategorimiz olan BC5 olarak gidilmediği için Türkiye şampiyonu olmanın hayalini kuruyorum. Engelli olan vatandaşlarımız kendilerini hiçbir zaman soyutlamasınlar. Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Hedefim birinci olmak. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorum. Engelli arkadaşlarımız kendilerini hiçbir zaman soyutlamasınlar. Bir işle meşgul olsunlar. Evde durmasınlar. Topluma kendilerini kazandırsınlar. Bu şekilde hayata tutunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, ben öyle yapıyorum" diye konuştu.

MİLLİ SPORCU BOZBIYIK: REKABETİ VE YARIŞMAYI SEVDİĞİ İÇİN BAŞLADI

6 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle 13 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan milli sporcu Öner Bozbıyık ise "Hakan ağabey ile sohbet ederken ağır engellilerin yapabildiği bu spordan bahsettim. Onun da yapabileceğini ve ülkemizi ve şehrimizi temsil edebileceğimizi söyledim. O da rekabeti ve yarışmayı çok sevdiği için birlikte bu sporu yapmaya başladık. Farklı kategorilerde yarışıyoruz. Yerel turnuvalarda yarışabiliyor. Çünkü, bulunduğu kategori uluslararası bir yarışmada olmuyor. Engelli arkadaşlarımız çoğu zaman kendilerini evlerinde izole ediyor. Yapabilecekleri hiçbir spor dalı olmadığını düşünüyor. Bir zamanlar ben de böyle düşünüyordum. Engel durumuna göre herkes spor yapabiliyor. Engel asla yoktur. Ben yarışmalarda solunum cihazı ile gelip madalyalar kazanan insanlar gördüm. O yüzden bütün engelliler bu sporu yapabilir. Sosyal hayat vardır. Yeter ki onlar istesin ve hayata küsmesinler" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
