Haitili eski futbolcu Jeff Louis önce soyuldu, şimdi de ölüm tehdidi alıyor

Haitili eski futbolcu Jeff Louis, ülkesi Haiti'de korkunç bir olay yaşadı.

Silahlı bir çete, Mirebalais kasabasını ve içinde bulunan yerel hapishaneyi ele geçirerek 500 kişiden fazla mahkumu serbest bıraktı. Şiddetin tırmanması sonucu kentte çok sayıda kişinin evleri soyuldu. Bu kişiler arasında bir dönem Le Mans, Nancy ve Caen formaları giyen Jeff Louis de yer aldı.

ÖLÜM TEHDİDİ ALIYOR

Evinin soyulması sonucu açıklama yapan Louis, ölüm tehdidi aldığını söyleyerek şunları söyledi; "Bu kişiler insan hayatına değer vermiyor. Onlara karşı çıkmak istediğim için beni ölümle tehdit ediyorlar. Evimi terk ettim ama kendimi güvende hissetmiyorum. Çok korkuyorum. Birkaç gün otelde kalmaya yetecek param var ama sonra hiçbir şeyim olmadan sokakta kalacağım."

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola 2021 yılında nokta koyan 32 yaşındaki eski on numara Jeff Louis, 167 maça çıkıp 24 gol attı ve 6 asist yaptı.