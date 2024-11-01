Üye Girişi
Haberler

Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda isyan etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi hala devam Serhat Akın, şu ana kadar 5 kez ameliyat oldu. 6. ameliyatına önümüzdeki hafta gireceğini söyleyen Serhat Akın'dan flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve bu süreçte Fenerbahçe yönetiminin kendisini hiç ziyarete gelmediğini aktaran Serhat Akın sert sözler kullandı.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ VEFASIZLIKLA SUÇLADI

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Serhat Akın, 5 kez ameliyat oldu. 6. ameliyatına girmeye hazırlanan Serhat Akın'dan flaş bir paylaşım geldi. Bu süreçte Fenerbahçe yönetiminin kendisini ziyarete gelmediğini aktaran Serhat Akın yönetimi vefasızlıkla suçladı.

Serhat Akın paylaşımında, "Herkese selamlar. Süreçle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu ana kadar 4 operasyon geçirdim. Cuma günü 5. önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı. Tüm bunların yanında sevenlerimin de desteğini unutmam mümkün değil. Verdiğiniz manevi destek her an bana güç veriyor. Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı

Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda isyan etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilal Demirci:

geçmiş olsun inşallah??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 1 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.