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Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu

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Şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sekiz ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ile yeniden bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında evlendiği, oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan sekiz ay önce sürpriz şekilde boşanmıştı.

Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

17 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve adı şarkıcı Hadise ile anılsa da birlikte görüntülenmeyen ve bu konuda açıklama yapmayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda eski eşi ve oğlu ile yemek yedi.

Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu

"BİZ HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk ile Nihan Akkuş "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.

Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Nihan Akkuş Galatasaray Okan Buruk Hadise Spor

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