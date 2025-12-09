Galatasaray-Samsunspor maçındaki olay pozisyona Hacıosmanoğlu'ndan ilk yorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem tartışmaları ve bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaparken Galatasaray– Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna dair ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

TARTIŞMALI POZİSYON HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasında yaşanan ve büyük tartışma yaratan penaltı beklentisiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yöneltilen soru, dikkat çekici bir yanıt aldı.

Hacıosmanoğlu o soruya, "Hakemlerin sahadaki hatalarını kabul ediyorum ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum, çünkü VAR'da izliyorsunuz. VAR'da sağlıklı karar vermek zorundasınız" yanıtını verdi.

"BAŞKANLAR TFF'YE GELECEK TABİİ, KAPIMIZ AÇIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un TFF'ye yaptığı ziyaret hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarının federasyonla temas kurmasının doğal olduğunu savunarak, "Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de nereye gidecek? Kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Kulüp başkanları elbette gelecek. Yanlışımız varsa söyleyecekler, varsa biz söyleyeceğiz" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.