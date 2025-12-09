Haberler

Galatasaray-Samsunspor maçındaki olay pozisyona Hacıosmanoğlu'ndan ilk yorum

Galatasaray-Samsunspor maçındaki olay pozisyona Hacıosmanoğlu'ndan ilk yorum
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Hacıosmanoğlu, hakem hatalarını kabul ederken, VAR'daki hataları kabul etmediğini belirtti. Ayrıca, kulüp başkanlarının federasyonla temas kurmasının doğal olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem tartışmaları ve bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaparken Galatasaray– Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna dair ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

TARTIŞMALI POZİSYON HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasında yaşanan ve büyük tartışma yaratan penaltı beklentisiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yöneltilen soru, dikkat çekici bir yanıt aldı.

Hacıosmanoğlu o soruya, "Hakemlerin sahadaki hatalarını kabul ediyorum ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum, çünkü VAR'da izliyorsunuz. VAR'da sağlıklı karar vermek zorundasınız" yanıtını verdi.

"BAŞKANLAR TFF'YE GELECEK TABİİ, KAPIMIZ AÇIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un TFF'ye yaptığı ziyaret hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarının federasyonla temas kurmasının doğal olduğunu savunarak, "Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de nereye gidecek? Kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Kulüp başkanları elbette gelecek. Yanlışımız varsa söyleyecekler, varsa biz söyleyeceğiz" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatih:

Uefa kurallarina gore top futbolcunun baska bir yerine carpip elime degerse bu elle oynama degildir. Siz hala kural bilmeden bu pozisyona penaltmi diyonuz ve tff nin basindasin kurallardan bi habersin. Algi yapma ay i pozisyonlara ayni tepkiler ver satilmis oldugunu her mecrada belli etme

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bence olay ilk önce o kadar bahis den hakemler var başkanı niye koltukta bunu kimse sorgulamıyor.

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıTunc Muallimoglu:

Beşiktaş 'ın otoritesini kabul edip derbiye gözlemci olarak getirdiği Urs Meier pozisyon penaltı değil açık, net diyor. Fenerbahçe yönetiminin otoritesini kabul edip referans gösterdiği hakem Triosundaki üç hakemden ikisi pozisyon penaltı değil, biri penaltı verilebilir diyor. Futbol bilen herkes kural gereği bunun penaltı ile ilgisi olmadığını zaten biliyor. Kuşların derdi futbol falan değil kardeşim. Sen sıkma canını.

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıWarrior:

ulan orspnn evladı o zaman fenerin golü nden sayılmadı rakip oyuncnn omzndan geldi

yanıt2
yanıt6
Haber YorumlarıFatih:

Warior onuda ciktigin pozisyona bakmak lazim bir cok kisi pozisyonun icinde bulunmus kimden oldugun belli degilmis rakip oyuncular vurus yapmadan once baskalarida o anda vuruyomus cok zorlanmis o yuzden pozisyonda gol sayilmamis sende cikan kirintilardan parca parca birlesmis akil yoksunu olmussun

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Bu pozisyondaki var hakemleri VAR dışı edilmeli başka takımların canı yanmamalı.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sonuç: Tın

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

Eee..? Eeeee..??!!!! Yaniii..???? = sıfır.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
