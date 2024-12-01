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Hacılar Erciyesspor Zirve Yarışında Öne Geçti

Hacılar Erciyesspor Zirve Yarışında Öne Geçti
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, rakibi Başakpınarspor'u Alper Durdu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Hacılar Erciyesspor, rakibi Başakpınarspor'u Alper Durdu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Furkan Ulu, Erkan Kırçıl

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin Nurettin Murat, Yaşar Çam, Resul Kahriman, Ali Buğrahan Gökşen (Said Emre Gündoğan dk.90), Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz (Arif Can Saraçlı dk.90), Tahsin Eraslan (Batuhan Bozkurt Bolat dk.57), Abdullah Gürbüz (Yasin Tarım dk.90), Buğrahan Duğan (Doğukan Tarlaek dk.85)

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaaslan, Yunus Emre Kulan, Burak İndap, Ünal Narinç (Emre Fındık dk. 66), Bilal Çavuş, Halil İbrahim Aslan (Ali Eren Taşdemir dk.57), Emrecan Tepedaş, Cengiz Çay, Murat Kıraç, Alican Koçer (Okan Uçar dk.81), Turan Derecik (Mehmet Kıraç dk.66)

Goller: Alper Durdu (dk.60 ve 85) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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