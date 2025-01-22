Hacılar Erciyesspor, Play-Off Oynamayı Garantiledi

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda bulunan Hacılar Erciyesspor, klasman grubu maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala Play-Off'a yükselmeyi garantiledi. Geride kalan haftayı maç oynamadan 3-0 hükmen kazanarak geçiren sarı-lacivertliler, 31 puana erişti. Hacılar Erciyesspor, en yakın takipçisine 5 puan, ligde üçüncü sırada bulunan rakibine 7 puan fark attı. Sarı-lacivertliler, kalan 2 haftada Başakpınarspor ve İsmail Okumuşspor ile karşılaşacak.

Statü gereği, Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk 2 sırayı alan 4 takım Play-Off grubunu oluşturacak. Bu takımlar, kendi arasında çift devreli lig usulüne göre maçlar oynayacak. Maçlarda en çok puanı toplayan takım Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu olacak. - KAYSERİ