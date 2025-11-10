Haberler

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u Üst Üste İkinci Mağlubiyetine Üstün Geldi

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u Üst Üste İkinci Mağlubiyetine Üstün Geldi
Süper Amatör Küme'nin 8. haftasında Hacılar Erciyesspor, lider Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Goller 47. dakikada Doğukan Kılıç ve 49 ile 70. dakikada Alper Durdu'dan geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 8. haftasında Hacılar Erciyesspor; lider Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Burhan Başpınar, Umut Enes Kaya

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Utku Burak Sezer, Bahadır Sarıçiçek. Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Armağan Malik Çelik (Buğrahan Çiçek dk.74), Ali Ateş (Batuhan Hidayetoğlu dk. 70), Süha Çetin (Alperen Güler dk.74), Emre Ateş, Emin Burak Dursun, Doğukan Kılıç

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Talha Karaevli, Ömer Faruk Karadoğan, Ali Buğrahan Gökşen (Sefa Şahin dk.80), M.Yasin Turgutalp (Resul Kahriman dk.4), Alper Durdu, Mehmet Akif Gürkan (Batuhan Duran dk.15), Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz

Goller: Doğukan Kılıç (dk.47) (Kayseri Atletikspor), Alper Durdu (dk. 49, dk. 70) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı kart: Serkan Karakuş (antrenör) (dk.43) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

