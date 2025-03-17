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Hacılar Erciyesspor, Esen Metalspor'u 2-1 Mağlup Etti

Hacılar Erciyesspor, Esen Metalspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 4. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, Esen Metalspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 4. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor karşılaştı. Müsabakayı Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı.

Stat: Argıncık 2 nolu

Hakemler: Tolga Selvi, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı, Resul Kahriman (Dk. 72 Metin Çakıcı), Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Mert Düğenci, Buğrahan Duğan, Abdullah Gürbüz, Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz

Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Faruk Demir, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu (Dk. 84 Batuhan Şimşek), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç (Dk. 78 Dursun Erdem Yıldız), Osman Şentürk, Selim Yağmur Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Goller: Alper Durdu (Dk. 27), Abdullah Gürbüz (Dk. 90+7) (Hacılar Erciyesspor), Süleyman Yasa (Dk. 1) (Esen Metalspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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