Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta

Avrupa futbolu bu sezon Erling Haaland'ın inanılmaz performansını konuşuyor. Manchester City'de sezona müthiş başlayan Norveçli yıldız, forma giydiği 15 maçta 19 gol atıp 1 asist üreterek yine takımının en büyük silahı oldu.

CITY'DE DURDURULAMAYAN GOL MAKİNESİ

Haaland'ın etkisi sadece kulüp düzeyinde değil… Norveç Milli Takımı'nda da aynı yüksek tempoyu sürdüren süper yıldız, Dünya Kupası elemelerinde ülkesini sırtlayan isim oldu.

ELEMELERDE TARİHİ PERFORMANS

25 yaşındaki golcü, bu sezon oynanan Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 4 maçta 12 gol ve 2 asist kaydetti. Toplamda ise elemeleri 8 maçta 16 golle tamamlayarak Norveç'i 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı.

KASIM AYINDA ŞİMDİDEN 31 GOL

Takvimler kasımı gösterirken Haaland'ın istatistikleri şimdiden birçok oyuncunun sezon sonu toplamını geçmiş durumda: 31 gol ve 3 asist.

63 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Son olarak İtalya maçında iki kez fileleri sarsan Erling Haaland, üst üste 11 uluslararası maçta gol atarak 1961'de Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın koyduğu 63 yıllık rekoru egale etmeyi başardı.

BİR GOL DAHA ATARSA TARİH YAZACAK

Haaland, Norveç formasıyla bir sonraki maçta da gol atmayı başarırsa rekorun yeni sahibi olacak. Avrupa futbolu şimdi gözlerini Norveç'in sıradaki maçına çevirmiş durumda. Erling Haaland, tarihin bir kez daha yazılmasına sadece bir gol uzaklıkta…