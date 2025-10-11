Haberler

Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, 6. maçında İsrail'i 5-0 mağlup ederek grupta 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Erling Haaland maçı hat-trick ile tamamladı. Bir taraftar, sahaya "Gazze'ye özgürlük" tişörtüyle sahaya girdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı Norveç, 5-0 kazandı.

HAALAND'DAN HAT-TRICK

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 27, 63 ve 72. dakikalarda Erling Haaland kaydetti ve yıldız oyuncu hat-trick yaptı. Norveç'in diğer iki golü ise 18. dakikada Khalaili ile 28. dakikada Nachmias'ın kendi kalesine attığı goller ile geldi.

'GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK'

Karşılaşmaya Norveçli bir taraftarın eylemi damga vurdu. Maçın 78. dakikasında bir taraftar, " Gazze'ye özgürlük" tişörtüyle sahaya girdi. Güvenlik güçleri, taraftarı sahanın dışına çıkardı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Norveç, 6'da 6 yaptı ve İtalya'nın önünde 18 puana ulaştı. Konuk ekip İsrail ise 9 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Norveç, Estonya'ya konuk olacak. İsrail, ikinci sıradaki İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ayağına sağlık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
