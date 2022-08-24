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Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Spor Haberleri

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Dünyanın en dikkat çeken golfçüleri arasında bulunan Paige Spiranac kendi kokusunu içinde barındıran havluyu satışa çıkardığını duyurdu. Ülkemizde de oldukça tanınan güzel golfçü şimdiden siparişlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Paige Spiranac, bir yandan mesleğine devam ederken diğer yandan sosyal medyada sahip olduğu gücü değerlendirmeyi planlıyor.

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

ÖZEL TASARIM HAVLUSUNU SATIŞA ÇIKARDI

Güzelliği ile adeta baş döndüren golfçü kendisine özel tasarladığı havluyu satışa çıkardı. Havlunun satışa çıktığını duyuran Paige Spiranac, şimdiden siparişlerde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi. Genç golfçü ülkemizde oldukça popüler.

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Güzel golfçü Paige Spiranac kendi kokusundan tasarlanmış havluyu satışa çıkardı! Hayranları sıraya girdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

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