Fenerbahçe'de ikinci Bruma krizi! Başkan Ali Koç'a tepki yağıyor

Fenerbahçe, sezon başında 1.4 milyon euro bedelle kiraladığı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu eklettiği Gustavo Henrique ile yolları ayırmaya çalışıyor. Bu sezon da beklentileri karşılamayan bir transfer politikasıyla yola çıkan Başkan Ali Koç için çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı. Sarı-Lacivertliler bu sezonki transferler için yaklaşık 910 milyon liralık harcama yaptı.

Sezon başında 18 milyon euro bedelle Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin yerini Gustavo Henrique ile dolduran Fenerbahçe, bu transferde hayal kırıklığı yaşadı. Jorge Jesus'un isteğiyle alınan futbolcu, Samet Akaydın transferiyle iyice arka plana atıldı.

SATIN ALMA MADDESİYLE KİRALANDI

29 yaşındaki Gustavo, 1.4 milyon euro bedelle bir sezon için Flamengo'dan kiralanmıştı. Toplam 22 resmi maça çıkan futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Bu sebeple Brezilyalı oyuncunun artık maça çıkması beklenmiyor. Yönetim, Gustavo'yu göndermenin yollarını arıyor.

TARAFTAR EN BAŞINDA İSTEMEMİŞTİ

Gustavo isminin haberlere düştüğü andan itibaren bu transferi istemeyen taraftarlar, 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino'nun alınmasını istemişti. Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen Lincoln, Bruma, Gustavo, Arao gibi isimler için toplamda 14.25 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

BRUMA VE ALIOSKI'DEN ZARAR

Öte yandan 4,25 milyon euro bedelle satın aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiralık yollayan Fenerbahçe, Gustavo gibi Alioski'yi de göndermeye çalışıyor. Kazanılan yüklü bonservis bedellerinin fayda getirmeyen transferlere yatırılması taraftarları isyan ettirdi. Sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetim için çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

EN ÇOK PARA HARCANAN DÖNEM

Bu sezon 15 futbolcu için yaklaşık 45 milyon euro, yaklaşık 910 milyon lira bonservis bedeli ve kiralama ücreti ödeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir sezonda transfere en çok para harcayan başkan olarak tarihe geçti.

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