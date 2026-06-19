Paraguay Teknik Direktörü: Türkiye maçı hayati

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, hem Türkiye hem de kendileri için çok hayati bir maça çıkacaklarını söyleyerek, sahada tüm güçlerini göstererek iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu maç öncesinde Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türk takımında çok genç yetenekler var"

ABD yenilgisini analiz ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Alfaro, "Bu sonucun pek çok sebebi vardı, tek bir saniyede duramıyorsunuz, bu öyle bir turnuva. Moralinizi kaybedemezsiniz, kendinize acıyamazsınız, önünüzde aşmanız gereken sorunlar var. Her zaman futbolculara şunu söylüyorum; endişeli olmak yerine meşgul olun, üzerinize düşen görevler nelerdir maç esnasında.. Birçok şey yolunda gitmedi, duygusal açıdan çok yükseldi duygular. Verilere baktığınız zaman sebeplerini görebiliyorsunuz. Onun için yarınki maçın farklı olacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem bizim takımımız için hayati bir maç. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Kendinize acımakla vakit kaybedemezsiniz. Yeni sayfaya geçmeliyiz, bunu sonlandırmalıyız. Gözlem yapabileceğimiz çok konu var. Hızdan, kondisyondan bahsediyoruz, her bir maç için anahtar noktada konular var. Çok sıkı çalıştık, futbolcularımı iki gün önce tebrik ettim, yarın sahada bu antrenmanların çok iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak, İspanya ile aynı grup aşamasındaydılar, Türkiye'nin 13, İspanya'nın 16 puanı vardı. Son maçta berabere kaldılar. Türk takımında çok genç yetenekler var. Ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz. Milli takımımız gruptan çıkabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

"Avustralya'dan daha farlı bir oyun oynayacağız"

Türkiye'nin, Avustralya'ya karşı aldığı yenilginin yarınki müsabakayı etkilemeyeceğine değinen tecrübeli teknik adam, "Farklı bir maç olacak. Avustralya mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız. Türkiye orta sahasında rakamları çok artırdı ama iki uzun pas sonrasında durum değişti ve farklı bir denge ortaya çıktı. Bu nedenle futbol çok güzel. Türkiye hakimiyet elde etti ama Avustralyalılar bütün alanları kapattılar, işin hücum ve defans kısmında bir önceki maçtaki durum bir sonraki maçta hayata geçmeyebilir. Bu nedenle futbol çok dinamik ve öngörülmesi çok zor bir spor. Bir maçı oynamadan asla kazanacağınızı bilemezsiniz, bu yarınki maç için de geçerli. Biz Avustralya'dan daha farlı bir oyun oynayacağız, savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezseniz, rakip takım bunun bedelini ödetiyor" şeklinde konuştu.

"Yenildik ama yeniden ayağa kalkmamız gerekti"

Gustavo Alfaro, futbolcularla arasında yakın bir ilişkin olduğuna dikkat çekerek, "İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik, yenildik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekti. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz. Futbolcularla aramdaki ilişki bu kadar yakın, birlikte çalıştığımız ekip üyelerine yakınım, bu bana özgürlük alanı veriyor. Rahatça konuşup futbolda özgürce fikrini ifade etmek çok değerli. Bu sadece elde ettiğiniz zaferlerle değil, tecrübeyle de bağlantılı. Durumu buna göre incelemelisiniz. Sorumluluğumuz çok yüksek, bunu kabul ediyoruz. Bu ortamı muhafaza etmeli ve korumalıyız" diye konuştu.

Avustralya - Türkiye maçını oyuncularıyla birlikte izlediğini ve o esnada analiz de yaptığını belirten Alfaro, "Herke bu süreçte kendine güveniyor, orada gördüklerimizi iyi analiz ediyoruz. Kendi oyunumuza da bunu uyarlıyoruz. Sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" cümlelerine yer verdi.

"ABD maçı gururumuzu incitti"

Futbolcuların kötü yenilgilerden sonra dahi bir şeyler öğrenebileceğini hatırlatan Paraguay Teknik Direktörü Alfaro, "Sonuçta her şey bir gurur meselesi. ABD maçı gururumuzu incitti, oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum. Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız, eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız" dedi.

Matias Galarza: "Ülkem için tüm gücümle performansımı ortaya koyacağım"

Dünyadaki en güzel senaryonun içinde bulunduklarının altını çizen orta saha oyuncusu Matias Galarza ise, Ülkem için bütün benliğimle, tüm gücümle performansımı ortaya koyacağım. Gururluyum, mutluyum, kilitlendim önümüzdeki maça. Futbolcuları düşünüyorum. Kime karşı oynuyoruz, Messi'ye karşı da geçmişte maçlarda oynadık. En iyi futbolculara karşı oynadık. Türk Milli Takımı'nın bireysel olarak çok güçlü isimleri var. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz, duygumuz bu. Paraguay Milli Takımı'nın en iyi oyununu ortaya koymaya çalışacağız" açıklamasını yaptı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı