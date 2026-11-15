Güreş Süper Ligi'nde format değişti, sporcular etaplarla daha çok maç yapacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Güreş Süper Ligi'nin formatını değiştirerek sporcuların daha fazla müsabakaya çıkmasını sağladıklarını, bu sayede gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Sezonu Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi'nin 1. etap müsabakalarını takip eden Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da aynı anda 6 farklı ligde müsabakalar düzenlendiğini anlatan Akgül, organizasyonları tek merkezde gerçekleştirerek kulüplerin ulaşım ve konaklama giderlerini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Taha Akgül, Samsun'un güreş tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Samsun bir kere güreşçi memleketi. Yaşar Doğu efsanemizin memleketi. Tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkarmış tarihi bir şehrimiz. Biz de buraya lig müsabakalarını verdik. Aynı yerde düzenlememizin amacı hem takımlarımıza kolaylık sağlamak hem de federasyonumuzun ve kulüplerimizin bütçelerini düşünmek." dedi.

"Çocuklarımızın maç sayısını artırmak istiyoruz"

Geçen sezon Süper Lig'in formatını değiştirdiklerini hatırlatan Taha Akgül, müsabakaları dört etap halinde düzenleyerek sporcuların daha fazla karşılaşmaya çıkmasına imkan sağladıklarını belirtti.

Özellikle genç güreşçilerin müsabaka deneyimi kazanmasını önemsediklerini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Şu anda birinci etaptayız. Gençlerimiz burada maç yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Çünkü bir maç, bir aylık antrenmana bedel. Federasyon olarak çocuklarımızın maç sayısını artırmak için bunu etap etap yaptık. İlk etabı Samsun'a verdik. Burada sporcularımız dört maç yapıyor. İkinci etapta yine dört maç yapacaklar. Üçüncü etapta da dört maç yapacaklar ve ardından final etabına geçilecek."

Geçen yıl Büyükler Güreş Süper Ligi finalini Hakkari'deki Cilo Dağları'nın eteklerinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Akgül, organizasyonun güreşin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Bu yıl da farklı bir final organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Akgül, "Geçen yıl Hakkari'ye giderek bölgeye destek olmak istedik ama asıl amacımız güreşin görünürlüğünü artırmaktı. Cilo Dağları'nın eteğinde yapılan final dünya güreşinde de büyük etki yarattı. Bu yıl yine ses getirecek bir Süper Lig finali düşünüyoruz. Belki bir şehir meydanı olabilir. Sürpriz bir organizasyon planlıyoruz." diye konuştu.

Taha Akgül, lig müsabakalarının hem sporcuların gelişimini desteklediğini hem de güreşin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA