Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti

Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti
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Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel güreş müsabakalarında ilginç bir olay yaşandı. Başaltı kategorisinde yarışan Ulvi Can Kellecioğlu ile Mustafa Zopalı, güreşirken seyircilerin arasına daldı. Mustafa Zopalı, yanlışlıkla bir seyircinin ayağından tutarak güreşmeye devam etti. Olay kameralara yansıdı

Hacıhalimler köyünde yapılan Geleneksel Acısu Bayramı'na binlerce kişi katıldı. Etkinlikte geleneksel hale gelen ve yüzlerce kişinin katıldığı Karakucak güreşleri de yapıldı.

Müsabakalarda başaltı kategorisinde yarışan Ulvi Can Kellecioğlu ile Mustafa Zopalı, güreşirken seyircilerin arasına daldı. Bu sırada Mustafa Zopalı, kenardaki bir seyircinin ayağından tutarak güreşmeye devam etti.

Güreş Müsabakasında ilginç olay: Rakibini karıştırıp seyirciyle güreşti

Güreşçinin rakibini şaşırarak seyirciyle güreşmeye çalışması izleyenleri güldürdü. Müsabaka dururken, rakip 2 güreşçi tekrar meydana döndü. Devam eden müsabakada Mustafa Zopalı, Ulvi Can'ı yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Açıkyıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kor tuttugunu s....mis...(pardon pardon kor tuttugu ile guresirmis...)

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