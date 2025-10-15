Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol'dan Maç Sonrası Değerlendirme

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Türkiye'ye 4-1 yenilen Gürcistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Willy Sagnol, "Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık ama böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz." dedi.

Kocaeli Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sagnol, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyunculara söylediği en önemli şeylerden birinin kendilerini güçlü kılan şeyleri unutmamaları gerektiği olduğunu belirterek, turnuvadan sonra kendilerini bir tür rahatlık alanına soktuklarını kaydetti.

Sagnol, böyle dönemlerde insanların sahip olabileceği en iyi özelliğin gerçekle dürüstçe yüzleşmek olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl bizi tanımlayan şey mücadele ruhumuz, birlikteliğimiz ve son düdüğe kadar, sanki hayatımızın son maçını oynuyormuşuz gibi savaşmamızdı. Son dönemde bu odak noktamızı yavaş yavaş kaybettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gelecekte tekrar başarılı olmak için hızlıca o eski ruhlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Sagnol, "Yani her maçta iyi sonuç alabilmek için çok ama çok sıkı mücadele etmemiz gerektiğini bildiğimiz döneme. Son zamanlarda bunu unuttuk ve önümüzdeki haftalarda, aylarda en büyük hedefimiz bu olacak; daha motive bir Gürcistan izletmek." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük fark vardı"

Sagnol, maçta iki yarı arasında büyük fark olduğuna dikkati çekerek, "Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık ama böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz. Onların oyuncuları büyük liglerde oynuyor, önemli maçların anlamını biliyorlar ve bu bilinçle oynadılar. Biz ise o şekilde başlamadık. İşte en büyük fark buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir teknik direktörün her zaman iyimser olmak zorunda olduğunu belirten Sagnol, şunları kaydetti:

"Ben oyuncularıma inanıyorum. Gürcistan'ın yeniden başarılı olabileceğine inanıyorum. Ancak şunu da açıkça söylemeliyim, her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerektiğini kabul etmezsek, hiçbir şansımız yok. Önümüzdeki dönemdeki en büyük çalışma alanımız bu olacak. Bireysel yetenekler yerine takımın gücünü yeniden inşa etmek. Evet iyi bireysel oyuncularımız var ama diğer takımların da öyle. Farkı yaratan şey, güçlü bir takım olabilmek."