Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Gürcistan Milli Takımı, özel uçakla Kocaeli'ye ulaştı. Karşılaşma 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
İspanya'dan özel uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Gürcistan Milli Takımı, buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor