Haberler

Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi

Gürcistan Milli Takımı Kocaeli'ye Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Gürcistan Milli Takımı, özel uçakla Kocaeli'ye ulaştı. Karşılaşma 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli'ye geldi.

İspanya'dan özel uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Gürcistan Milli Takımı, buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Eylül Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altıncı maçta da galibiyet gelmedi! Altay darmadağın oldu

Bir zamanların efsanesi altıncı maçını da kazanamadı
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.