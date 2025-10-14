Montella'dan 4 değişiklik

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye , Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan 'ı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çaldı. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Artene Ovidiu üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 6-1 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, ve Oğuz Aydın'ın yerlerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Erel Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'i sahaya süren Montellla, sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

5 İSİM SARI KART SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan karşılaşmasına 5 isim sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Kenan Yıldız'ın yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Oğuz Aydın, sarı kart görmeleri halinde Kasım ayında Bursa'da oynanacak Bulgaristan karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE, MAÇ GELİRLERİ FİLİSTİN'E

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Gazzeli çocuklar, futbolcularla beraber seremoniye çıktı.

Futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocuklarım yanı sıra 50 Filistinli vatandaş da TFF'nin misafiri olarak mücadeleyi tribünden takip etti. Öte yandan TFF, karşılaşmanın gelirlerinin Filistin'e bağışlanacağını açıkladı.

MİLLİLERE ÖZEL KOREOGRAFİ

Kocaeli'de oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda yer alan taraftarlar koreografi gerçekleştirdi. Maraton Tribünü'nde kartonlarla Türkiye haritası oluşturulurken, 'Türk önde Türk ileri' yazısı yazıldı. Ayrıca; A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın portrelerine yer verildi. Oluşturulan koreografi, Gürcü taraftarlar tarafından da uzun süre alkışlandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA PLAKET

Bulgaristan karşısında milli takımdaki 100'üncü maçına çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na Gürcistan karşılaşması öncesinde plaket verildi. TFF Başkanvekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, mücadele öncesinde Hakan Çalhanoğlu'na plaket verdi. Plaketin verilmesi sırasında tribünlerde uzun süre Hakan Çalhanoğlu lehine tezahüratlarda bulunuldu.

MİLLİLER 17 YIL SONRA KOCAELİ'DE

A Milli Takım, 17 yıllık ara sonrasında Kocaeli'de maça çıktı. Milliler, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, 2018 yılında yapımı tamamlanan Kocaeli Stadyumu'nda ise ilk maçına çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte tribünden izledi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de mücadeleyi stadyumda takip izledi.