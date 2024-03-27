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BBC

Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

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Avrupa Şampiyonası’nda son iki yerin belirleneceği karşılaşmaların yapıldığı günde Gürcistan tarih yazarak ilk kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Gürcistan F Grubu’nda Türkiye’nin son rakibi oldu.

Yunanistan’ı Tiflis’te ağırlayan Gürcistan takımı, golsüz biten maçta penaltılarla kupaya adını yazdırdı.

F Grubu’nda Portekiz ve Çekya da bulunuyor.

Salı günü yapılan play-off maçları sonunda Ukrayna ve Polonya da kupaya kalan diğer takımlar oldu.

Türkiye ise Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı ağır yenilgi ile konuşuluyor.

Viyana’da yapılan maçı ev sahibi takım 6-1 kazandı.

Avusturya'ya farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada Maximilian Entrup attı.

Türkiye’nin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Türkiye Milli Takımı’nın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, maç sonu basın toplantısında bu tarz mağlubiyetlerin genç bir milli takımı geliştirebileceğini savundu.

Sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyen Montella istifa sorusunu provokasyon olarak niteledi ve cevaplamadı.

Alınan ağır yenilgi, Avusturya - Türkiye başlığını X’te trend topic’ler arasına soktu.

Socrates yorumcuları Emre Özcan ve Erman Yaşar, milli takımın halen 11’inin belirlenmemiş oluşuna dikkat çekti.

Kırmızı Beyazlılar, Avusturya karşılaşması öncesi Macaristan ile oynanan hazırlık maçını da kaybetti.

Euro 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

BBC

Gürcistan Türkiye Avrupa Şampiyonası Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

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