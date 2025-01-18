- Güray Gündoğdu : "Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Güray Gündoğdu, Adanaspor maçında iyi mücadele ettiklerine vurgu yaparak, "Bizim bulunduğumuz yer burası değil, biz bunu hak etmiyoruz. İnşallah bir an önce düşme potasından üst basamaklara tırmanırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Güray Gündoğdu, "İki sene boyunca çalıştığım Mehmet Altıparmak ekibine çok teşekkür ediyorum. Onunla şampiyonluk yaşadık ama dün alınan kararla takımımızdan ayrıldı. Ona ve ekibine bundan sonraki yollarında başarı diliyorum" diye konuştu.

Gündoğdu, müsabakayla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"Oyun adına bir şey yapamadık. Çünkü bize galibiyet gerekiyordu. Uzun süredir kendi sahamızda kazanamıyoruz. 9 maçta sadece 1 galibiyetimiz vardı. Yenmemiz gereken, rakibimizle oynadığımız bir maçtı. Üst sıraları hedefliyorsak böyle maçları kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti. Ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Sonucunda da şükürler olsun böyle bir maçta galibiyet aldık. Sevindiğim yanı, takım halinde çok iyi mücadele etmeleri, gol yemememiz. Adanaspor'u da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim bulunduğumuz yer burası değil, biz bunu hak etmiyoruz. Kazandığımız maçlara baktığınızda anlarsınız. İnşallah bundan sonraki maçlarda her şey gönlümüzce olur, bir an önce düşme potasından üst basamaklara tırmanırız" ifadelerini kullandı.