Hastaneden kaçıp, Galatasaray Adası'na gitti! Erden Timur'un hastalığı ortaya çıktı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi web sitesinde yazdığı yazıda Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğünü belirtti.

"HASTANEDEN KAÇARAK MAÇI GALATASARAY ADASI'NDA İZLEDİ"

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde, "Erdem Timur Habertürk'teki odamda "Icardi'yi bitirmek üzereyim" dediğinde "Alma. Çok sorunlu bir adama benziyor" dediğim günü hatırlayıp utanıyorum ve kendimi Michael Jordan'ı seçme hakları varken almayan Houston Rockets yöneticilerine benzetiyorum. (Bu arada zatürre başlangıcı teşhisi nedeniyle birkaç gündür Amerikan Hastanesi'nde yatan Erdem Timur dün hastaneden kaçarak maçı Galatasaray Adası'nda izledi)" ifadelerini kullandı.

"ICARDI, GALATASARAY EFSANESİ OLMAYI BAŞARDI"

Icardi'ye övgüler yağdıran Altaylı ayrıca, "Icardi benim hayatımda izlediğim en müthiş santrfor ve aldığı her kuruşu sonuna kadar hak ediyor. İkinci sezonunda bir Galatasaray efsanesi olmayı başardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda edebileceği bir maçı Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletine çeviren Icardi oldu. Bir imkansız gol, bir akıl almaz asist. Gole çevrilemeyen ama yüzde yüz gollük bir diğer asisti de cabası." dedi.