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Gündemi sallayan kare! Cristiano Ronaldo, 200 milyon euroluk teklifi görüşmeye gitti

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun, yıllık 200 milyon euro teklif eden Al-Nassr kulübü ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gittiği iddia edildi. Sosyal medyaya düşen fotoğraf dünya basınında zirveye yerleşti.

Manchester United'la karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, bir süredir kulüpsüz. 37 yaşındaki dünya yıldızı için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.

Gündemi sallayan iddia! Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da

PORTEKİZ'DE YEDEK KALDI

Dünya Kupası'na çeyrek finalde havlu atan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması çok konuşuldu. United'dan ayrıldıktan sonra 200 Suudi Arabistan'dan 200 milyon euroluk teklif alan Ronaldo için paylaşılan son haber gündemi salladı.

Gündemi sallayan iddia! Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Foot Mercato Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro teklif eden Al-Nassr kulübü yetkilileri ile görüşmek için Riyad'a indi. Bavullarıyla görüntülenen Ronaldo için transfer iddiası kuvveti bindi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Spor Haberler

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