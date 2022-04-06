Gündeme bomba gibi düşen iddia! Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olacak

30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayları şekilleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını açıkladı. Hamamcıoğlu ve Öztürk, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.

KOÇ VE SABANCI REKABETİ

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Esas Holding ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, sessiz sedasız adaylık çalışması yapıyor. Tek liste ile seçime girilirse talip olacağı iddia edildi. Sabancı'nın başkanlık için çok istekli olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'da seçimi kazanan ismin Ali Sabancı olması halinde Sabancı ve Koç rekabeti futbolda da yaşanacak.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı 1969 yılında Adana'da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi'nde Politika ve Ekonomi üzerine ihtisas yaptıktan sonra 1993 yılına kadar Morgan Stanley & Co. Incorporated'da Finans Uzmanı olarak görev yaptı.

1993-1995 yılları arasında Columbia Business School'da Uluslararası Finans üzerine MBA eğitimini tamamladı.Türkiye'ye döndükten sonra 1996 yılına kadar Akbank T.A.Ş. Bahçekapı Şubesi'nde Uzman olarak görev yaban Sabancı, 1997 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'de Proje Daire Başkanlığı görevine geldikten sonra 2001 yılında Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevine atandı. Ali Sabancı 2004 yılı Mart ayında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'den istifa ederek Grup'tan ayrıldı.

2004 yılı Mart ayında Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Ali Sabancı, 2005 Ocak ayında Esas Holding A.Ş. tarafından satın alınan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketin yönetimini devralmıştır.

Esas Holding A.Ş.'nin ortak olduğu; İzair A.Ş. ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ali Sabancı, aynı zamanda TYD, TÜSİAD, İSO ve TAİK üyesidir.

Ali Sabancı, iş adamı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Sabancı ile evliliğindenKaan Ali ve Şevket Emrecan adlarında iki oğlu var.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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