Gündemden düşmüyor: Acun Ilıcalı'dan açıklama var

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile Kadıköy'de oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplara açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Mutluyuz, gururluyuz. Bence en zor gruptan çıktık elemelerde. O zaman da söylüyorduk, rakiplerimiz hem formda hem güçlü rakiplerdi. Çok zor maçlar oynadık, eksik kadrolarla oynadık. Genç takım oyuncuları ile çıktığımız deplasmanlar oldu. Bunları aştık. İkinci tura çıktık ve bu turda gücümüzü gösterdik. Anderlecht'i eledik. Şimdi yine zorlu bir rakip ama hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz. Avrupa'da hiçbir maçın garantisi yok ama ben çok mutlu ve gururluyum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

SÜPER LİG VE MOURINHO SÖZLERİ

Süper Lig için söyleyebileceğim bir şey var, en başından beri söylediğimiz gibi, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldi, iyi bir kadronun olduğu sezon başladı. Her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları yaşadı. Takıma göre bir sistem geliştirip, sonunda da meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine en başından beri güvendiğimizi söyledik, arkasında olduğumuzu söyledik. Ona ne kadar inandığımızı hissettirdik. Futbol, önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Şu anda bizim yaptığımız o. Eksiklerimizi tamamladık ocakta. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce Avrupa'da sonra ligde yolumuza devam edeceğiz.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK YANITI"

Bu psikolojik üstünlük müdür bilmem ama psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takımın tek vücut olduğunu görebiliyorsunuz. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi ilk kırılma noktası oldu Türk futbolunda, sonrasında ibre bize döndü. Üç kulvarda devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'DE BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR"

Bu psikolojik üstünlük müdür bilmem ama psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takımın tek vücut olduğunu görebiliyorsunuz. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi ilk kırılma noktası oldu Türk futbolunda, sonrasında ibre bize döndü. Üç kulvarda devam ediyoruz.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ BAŞKA TAKIMLARIMIZ DA OLSUN"

Gönül isterdi ki başka takımlarımız da olsun... Niye başka takımlarımız da olmasın? Hayalimiz birçok takımımızın burada olması. Şu anda sadece Fenerbahçe var. Bu turda da güçlü bir rakiple oynayacağız ama ben iddialı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Türk futbolu için önemli başarılar yakalarız.

"HAKEM FENERBAHÇELİ DE GALATASARAYLI DA OLMASIN"

Hakem konusu uzun bir konu. Yerli hakemlerle ilgili acayip bir anlam verip onların hatalarının acılarını çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip, VAR'da olup maç yönetmesi lazım. Bunu en başından beri söylüyoruz. Beşiktaş ve Trabzon spor da bunu istedi. Daha önce de sorduğum gibi, Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Maribor'da benim takımım var diye, oradan hakem gelmesi hassasiyetini gösterenler, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı hakemlerin maç yönetmesinden neden bu kadar rahatlar? Fenerbahçeli hakem de yönetmesin, Galatasaraylı da istemiyoruz. Hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde biliniyor, bizde bilinmiyor. Hakemlerin, hangi takımı tuttuğu belli olmayan hakemlerin maç yönetmesiyle adalet duygusunun zedeleneceğini düşünüyoruz."

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı hakkında, sahibi olduğu TV8 ve Exxen'de yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame düzenlenmişti. İddianamede Ilıcalı'nın "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sarı-lacivertli yönetici, kendisi hakkında düzenlenen iddianame hakkında açıklama yapmadı. Öte yandan RTÜK, TV8'de yayınlanan Survivor'daki 'şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler' nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verdi.