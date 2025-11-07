GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 7 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı ne oldu? Ülke puanında son durum!

Avrupa futbolunda rekabet her geçen sezon kızışırken, güncel UEFA ülke puanı sıralaması 7 Kasım 2025 itibarıyla yeniden şekillendi. Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği bu tabloda, "Türkiye kaçıncı sırada?" ve "Ülke puanı ne oldu?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı tarihi Ajax galibiyeti, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı değerli puan ve Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki çıkışı, Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna doğrudan etki etti. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı ne oldu? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması 7 Kasım 2025!

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 7 KASIM 2025

Ülke ko­ef­si­yen­ti sıralaması, Avrupa kulüp­lerin­in uluslararası arenadaki başarıları üzerinden hesaplanıyor. Bu başarılar, o ülkenin lig temsilcilerinin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi organizasyonlardaki performanslarıyla doğrudan bağlantılı.

En güncel verilere göre üst sıralar şöyle şekillenmiş durumda:

İngiltere – 100.783 puan

İtalya – 88.658 puan

İspanya – 83.081 puan

Almanya – 79.832 puan

Fransa – 71.822 puan

Hollanda – 64.200 puan

Portekiz – 60.667 puan

Belçika – 56.950 puan

Türkiye – 47.000 puan

Çek Cumhuriyeti – 43.100 puan

Bu liste, Türkiye'nin bulunduğu pozisyon bakımından oldukça kritik bir eşikte olduğuna işaret ediyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, yukarıda da görüldüğü üzere 9. sırada yer alıyor. Avrupa'nın önde gelen futbol ligleri arasında Türkiye'nin 9. basamağa yerleşmesi, temsilcilerimizin Avrupa arenasında artan katkısıyla doğrudan ilişkili.

ÜLKE PUANI NE OLDU?

Türkiye'nin güncel ülke puanı 47.000 olarak belirtiliyor. Bu puan, önceki dönemlere kıyasla yükselişe işaret ediyor. Örneğin, daha önce 46.000 puanla 9. sırada yer aldığına dair veriler bulunuyor.

Bu artışın kısa vadeli ve uzun vadeli etkileri bakımından önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Türkiye'nin bu puanı yakalamasında etkili olan bazı önemli gelişmeler şöyle:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 gibi net bir skorla Ajax'ı mağlup etmesi ülke katsayısına ciddi katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde haftayı 1 puanla kapatması ve Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 3. haftayı galibiyetle tamamlaması, Türk takımlarının üst üste iki maç haftasında "3'te 3" yaparak önemli ivme yakaladığını gösteriyor.

Son 9 Avrupa maçında temsilcilerimizin 8 galibiyet 1 beraberlik alması, ülke puanına hem kantitatif hem de moraller açısından büyük destek olmuş durumda.

Bu başarılar, ülke sıralamasında üstte yer alan Belçika ile olan puan farkının iyice açılmasının önüne geçerken, alt sıradaki Çek Cumhuriyeti ile farkın kapanmasına da katkı sunuyor.