Günay'ın Galatasaray'dan yediği gol sonrası yaptıkları olay oldu! Herkes ünlü sanat eserini paylaşıyor

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in Galatasaray maçının son dakikalarında yediği gol sonrası verdiği tepki sosyal medyada, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında viral oldu. Büyük bir yıkım yaşayan Güvenç'in ellerini başının arasına alıp koşması sosyal medyada binlerce kez izlendi. Birçok futbolsever ise Güvenç'in o andaki görüntüsünü Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü "Çığlık" tablosuna benzetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların birçok atağında kalesini gole kapatan konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç, 90+1. dakikada topu filelerinde görünce büyük üzüntü yaşadı.

ELLERİNİ BAŞININ ARASINA ALARAK KOŞTU

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında gerçekleşen Galatasaray atağında, Günay Güvenç'in kurtardığı topa hemen önündeki Kitsou vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Günay, ellerini başının arasına alarak koştu.

ÜNLÜ SANAT ESERİNE BENZETİLDİ

O anlar sosyal medyada büyük ses getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında paylaşım rekorları kırdı. Birçok futbolsever ise o anları Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü "Çığlık" tablosuna benzetti.