Gün geçmiyor ki Lewandowski rekor kırmasın! Çılgın performansıyla adını yine tarihe yazdırdı

Bayern Münih ile Union Berlin, Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-0 kazanırken, Robert Lewandowski karşılaşmaya damga vurdu.

GERD MÜLLER'İ GERİDE BIRAKTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski attı. Bu sezon ligdeki 31. golüne ulaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.

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