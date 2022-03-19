Gün geçmiyor ki Lewandowski rekor kırmasın! Çılgın performansıyla adını yine tarihe yazdırdı - Haberler

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Gün geçmiyor ki Lewandowski rekor kırmasın! Çılgın performansıyla adını yine tarihe yazdırdı

Haberler.com - Spor
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Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 4-0 yendi. Karşılaşmada 2 gol atan ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.

Bayern Münih ile Union Berlin, Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-0 kazanırken, Robert Lewandowski karşılaşmaya damga vurdu.

Gün geçmiyor ki Lewandowski rekor kırmasın! Çılgın performansıyla adını yine tarihe yazdırdı

GERD MÜLLER'İ GERİDE BIRAKTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski attı. Bu sezon ligdeki 31. golüne ulaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.

Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Spor, Haberler

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