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Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Sevim Nur Türkmen, Kayseri'de arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Muju kentinde 20-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada K41 kategorisinde tatamiye çıkan ve kadınlar 47 kiloda gümüş madalya kazanan Sevim Nur Türkmen için Kayseri'de çalışmalarını yaptığı salonda arkadaşları tarafından karşılama töreni yapıldı.

Sporcular tarafından çiçek takdim edilen Sevim Nur Türkmen, AA muhabirine, 2021 yılında bir kaza sonucu iki kolunu kaybettiğini ve sonrasında spor yapmaya başladığını söyledi.

Tekvandoyu 5 yıldır sürdürdüğünü ve ilk defa yurt dışında bir organizasyona katılmanın heyecanını yaşadığını belirten Sevim Nur, "Bir ay Ankara'da milli takım kampında kaldım. Daha sonra Güney Kore'ye şampiyonaya gittim. Finale çıkmam benim için çok önemliydi, heyecandan bacaklarım titredi. İkinci oldum, inşallah bir sonraki turnuvada birinci olmayı hedefliyorum." dedi.

Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan da 2012'den bugüne engelliler branşında olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sevim Nur'a geçirdiği kaza sonrası gazetelerde gördükleri haber sonrası ulaştıklarını anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"2021 yılında Sevim'e ulaştık ve spora kazandırdık. O günden hedef koymuştuk ve şimdi başardık. Gerçekten çok disiplinli, istikrarlı bir sporcu. 2021 yılında koyduğumuz hayali Güney Kore'de final oynayarak gerçekleştirdi. Dünya ikinciliği madalyasıyla ülkemize döndü. Sporcularımızla coşkulu bir şekilde karşıladık. Mutluluğumuz tarif edilmez. Sevim'in bu başarısı alttan gelecek sporculara da ışık olacaktır."

Kaynak: AA