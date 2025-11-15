Haberler

Gültepe Spor U-16 Takımı, Kayseri Şampiyonu Oldu ve Türkiye Finallerine Katılacak

Gültepe Spor U-16 takımı, Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Namağlup tamamladıkları sezon boyunca gösterdikleri üstün performans ile dikkat çeken takım, finalde Erciyes 38 FK'yı mağlup ederek kupaya uzandı. AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, başarıyı kutlayarak genç futbolcuların yeni zaferlere imza atacağına inandığını belirtti.

Kayseri Maç'ın ana sponsoru olduğu, fahri başkanlığını Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar'ın üstlendiği Gültepe Spor U-16 takımı, Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kayseri U-16 Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Gültepespor, grup maçlarını namağlup tamamladı. Ardından yarı finalde İncesu Erdemspor'u, finalde ise Erciyes 38 FK'yı mağlup eden Gültepespor, kupaya uzandı. Sezon boyunca sergilediği yüksek tempo, güçlü takım oyunu ve disipliniyle dikkat çeken Gültepespor'un genç futbolcuları, rakiplerine üstünlük kurarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Takımın bu başarısında, yönetimin istikrarlı çalışması ve teknik ekibin doğru planlaması kadar, genç oyuncuların sahaya yansıttığı mücadele ruhu büyük rol oynadı.

AKİB ve Kayseri Maç'ın desteğiyle sahada başarıdan başarıya koşan Gültepespor için tebrik mesajı yayımlayan AKİB Kurucu Genel Başkanı ve Gültepespor Fahri Başkanı Ali Hızar, "Yönetimi, teknik heyeti ve tüm futbolcu gençlerimizi tek tek kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Bu başarılarla yetinmeyeceklerinden eminim. Yeni zaferlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Namağlup şekilde kupayı kaldıran Gültepespor U-16 takımı, gözünü Türkiye finalleri çevirirken, Kayseri futbolunu genç yaşta başarıyla temsil eden takımın, ülke çapında da önemli sonuçlar elde etmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
