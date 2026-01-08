Haberler

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı Haber Videosunu İzle
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası birçok Lazio taraftarı, sosyal medya hesaplarından Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti.

  • Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
  • Guendouzi'nin transferi sonrası Laziolu taraftarlar, Başkan Claudio Lotito'nun istifasını talep etti.
  • Guendouzi'nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

GUENDOUZI İSTANBUL'A GELDİ

İtalya'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek eşlik etti. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkan Fransız futbolcu, taraftarı selamlayıp kendisini bekleyen araca bindi.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

TARAFTARDAN BAŞKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medyadan örgütlenen birçok Laziolu taraftar Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti. Taraftarların yaptığı yorumlarda, 'Takımın en iyi oyuncularından biri gönderildi', 'Orta sahadaki en büyük gücümüzü kaybettik! Yönetim ve teknik ekip siz de bu kulüpten gidin!', 'Guendouzi'nin yerini dolduramayacaksınız, görevi bırakın' şeklinde ifadeler kullanıldı.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

DERBİDE KADRODA OLMASI MUHTEMEL

Sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak Guendouzi'nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Laziodan bizene

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

yaw he he mükemmel oyuncu aldınız...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor