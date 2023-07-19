'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bu sabahki idmanında ilginç anlar yaşandı. Futbolcu Onur Bulut, kendisine güçlenmelisin diyen İspanyol antrenör Miguel'i havaya kaldırdı ve yumuşak bir şekilde yere bıraktı. O sırada belinden sakatlanan antrenör, sahadan golf arabasıyla ayrılmak zorunda kaldı.

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta Onur Bulut'un kendisini İspanyol antrenör Miguel'e ispat etmeye çalışması sonrası ufak bir sakatlık yaşandı. Miguel'in "Güçlenmelisi" dediği Bulut, İspanyol antrenörü havaya kaldırdı. Yere bırakılırken beli tutulan Miguel, sahayı golf arabasıyla terk etti.

"VALLAHİ YERE ATMADIM"

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Onur Bulut daha sonra, "Vallahi yere atmadım" diyerek etrafındakilere yaşananları anlattı. Sarıdağ'ın paylaştığı fotoğraflarda olay sonrası Bulut'un ellerini iki yana açarak ve gülerek kendisini savunduğu görüldü.