Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Manchester City, maç öncesinde ciddi kadro sorunları yaşıyor. İngiliz temsilcisinde savunmadan hücum hattına kadar birçok önemli isim forma giyemeyecek.

SAVUNMA HATTI NEREDEYSE YOK

Manchester City'de stoperler Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları devam ediyor. Yeni transfer Marc Guehi ise UEFA lisans dönemi henüz açılmadığı için Galatasaray maçında görev alamayacak.

ORTA SAHA VE KANATLARDA DA KRİZ

Orta sahada takımın kilit isimlerinden Rodri cezalı durumda bulunurken, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Kanat oyuncuları Savinho ve Oscar Bobb da sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

SEMENYO DA KADRO DIŞI

72 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Antoine Semenyo da Marc Guehi gibi UEFA lisansı bulunmadığı için Galatasaray maçında sahaya çıkamayacak.

TOPLAM 10 FUTBOLCU YOK

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi eksik olan isimler Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo ve Oscar Bobb olarak sıralanıyor.

MANCHESTER CITY'NİN MUHTEMEL 11'İ

Pep Guardiola'nın Galatasaray karşısında sahaya Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland 11'iyle çıkması bekleniyor.