1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın seçici kurulu toplandı. Seçici kurulunda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve medyada görev yapan spor müdürleri yer aldı.

- GSYİAD'ın Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın seçici kurulu toplandı

İSTANBUL - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği gelenekselleşmiş Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın seçici kurul toplantısı gerçekleştirildi.

GSYİAD tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın seçici kurulu RAMS Park'ta derneğin merkezinde yapıldı. Seçici kurulunda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve medyada görev yapan spor müdürleri yer aldı.

Yarışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan İbrahim Hatipoğlu, "Derneğimizin önemli etkinliklerinden birini tekrar gerçekleştiriyoruz. Bir etkinliği 21 yıl tekrarlamak, sivil toplum kuruluşu için çok önemli bir ayrıntı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasarayımızı takip eden basın emekçilerinin yıl boyunca çektikleri fotoğraflar, haberler, röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarını jüri nezaretinde değerlendirdik. Hepsi birbirinden güzel kareler, haberler. Seçim çok zor. 12 tane fotoğraf seçiyoruz. Bu takvim oluyor. Galatasaray başarılı bir sezon geçirdi. O başarının, o mutluluğun yansımalarını biz de karelerde hissediyoruz" diye konuştu.

"Üye sayımızda çok ciddi bir artış var"

Derneğin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, "Derneğimizin temel amacı Galatasaray Spor Kulübü'ne destek olmak. Projeler devam ediyor. Son 2 yıldır GSYİAD'da çok önemli bir değişim var. Üye sayımızda çok ciddi bir artış var. 900'e yaklaşan aktif üyeden oluşan bir dernekten söz ediyoruz. Üyeler bize güç veriyor. Üyelerimizin sayısı arttıkça kulübümüze olan destek alanlarımız da artıyor. Bugün çeşitli alanlarda Galatasaray Spor Kulübü'nün sponsorluk ihtiyaçları, tesislerin yapımı ve onarımı konusunda çok ciddi destekler vermeye gayret ediyoruz hep birlikte. Galatasaray, Kemerburgaz'da yeni tesislerinin inşaatını devam ettiriyor. Biz de dernek olan Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in bize verdiği bir hedef doğrultusunda, bu tesis ilk aşamada 2 saha ve 1 kamp binasından oluşuyor, oradaki 2 sahayı GSYİAD olarak yapıp, kulübümüze armağan edeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Heyecanla projenin hayata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.