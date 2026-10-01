GSB Gençlik Merkezinde eğitim alan gençler TEKNOFEST'te Türkiye Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında Türkiye şampiyonu olan gençlerin başarısının gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre GSB'ye bağlı Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde İnovasyon eğitimi alan gençler, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Malatya'da gerçekleştirilen finallerde yarışan Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Takımı, Liseler İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Mustafa Güney yönetimindeki Metehan Aydın, Ela Batmaz, Batuhan Güney, Ali Faruk Uzun, Kemal Öztürk, Enes Malik Akçay ve Muhammed Eymen Özturan'dan oluşan takım, bir yıl boyunca Gençlik Merkezi İnovasyon Atölyesi'nde yoğun bir hazırlık süreci geçirerek geliştirdiği İHA ile yarışmaya katıldı. 7 binden fazla başvurunun yapıldığı yarışmada finale yükselen takım, 113 finalist arasında Türkiye birincisi oldu.

Bakan Bak: "Gençlerimiz her işi başarıyla yapar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, güçlü altyapısı sayesinde hedeflerine ulaşabilecek imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Bak, "Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri bünyesinde kurulan takımlar, bu yıl da yarışmalara yoğun ilgi göstererek farklı kategorilerde büyük başarılar elde etti. Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde İnovasyon eğitimi alan gençlerimizin Türkiye şampiyonluğuna ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, gençlerin üretim ve proje geliştirme süreçlerinde Gençlik Merkezi İnovasyon Atölyelerinin sunduğu imkanları da göstermiş oldu. Gençlik Merkezlerimizde Deneyap atölyelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile oluşturduğumuz önemli bir birliktelik var. Elde edilen şampiyonluk, gençlerimizin imkan ve destek sunulduğunda neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST kuşağına çok önem verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz, savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli mesafe kat etti. Dünyada İHA ve SİHA teknolojisinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bakanlık olarak bu katkıları en üst düzeyde sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Gençlik Merkezlerimizde eğitim alan gençler, Türkiye'nin yeni uçaklarına, gemilerine, otomobillerine imza atacak. Milli teknoloji hamlesinin kahramanları gençlerimiz olacak. Gençlerimizin bilim, teknoloji ve inovasyon alanında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Üreten, araştıran ve ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunmak isteyen bir gençlik var. Gençlerimizin hayal gücüne, inancına, azmine güveniyoruz. Onlar için gençlik merkezlerimizde yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Hep beraber Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz."

Kaynak: AA