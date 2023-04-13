Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bolu'da, kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın şampiyon sporcularından milli güreşçi Ali Cengiz, son dünya şampiyonu bir takım olarak gidecekleri Zagreb'ten altın madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bolu Aladağ'da kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Kampa katılan 10 milli güreşçi Avrupa şampiyonasına giderek altın madalya için mindere çıkacak. Milli güreşçiler teknik direktör Erdoğan Karaali nezaretinde şampiyona öncesi son antrenmanlarını yapıyorlar.

55 kiloda mindere çıkacak milli güreşçi Adem Burak Uzun ise kampın son günlerinde maç tipi güreşler yaptıklarını ifade ederek, "Avrupa şampiyonasına çok az kaldı. Bu son kampımız. Büyüklerde ilk defa takıma giriyorum. Takım halinde inşallah Avrupa şampiyonu olarak geri döneceğiz. Ramazan Bayramı'nda mindere çıkacağız. Bayramda Türkiye'ye bir madalya kazandırabiliriz" dedi.