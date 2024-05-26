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Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı'na 6 Ülkeden 700'ü Aşkın Bisikletçi Katıldı

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Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından düzenlenen Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı'na 6 ülkeden 700'ü aşkın bisikletçi katıldı. Yarış, Bursa OSB Hizmet Binası önünde protokolün verdiği startla başladı ve toplam 166 km uzunluğundaki rotada gerçekleşti. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ( Bursa Osb ) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından düzenlenen "Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı"na 6 ülkeden 700'ü aşkın bisikletçi katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Idea Factory organizasyonuyla düzenlenen Granfondo Bursa bisiklet yarışı, Bursa OSB Hizmet Binası önünde protokolün verdiği startla başladı.

Yarışmada, 40 kadın, 15 paralimpik sporcu da pedal çevirdi. Granfondo Bursa, uzun ve kısa olmak üzere toplam 166 km uzunluğundaki rotasıyla katılımcılara deneyim sundu.

Hasköy'den başlayan yarışta Çekrice, Dereköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahallelerinden geçip antik kasaba Tirilye'ye ulaşan sporcular, Tirilye'den Mudanya'ya devam etti. Sporcular Göynüklü ve Nilüferköy'den geçerek yarışı Bursa OSB Hizmet Binası önünde tamamladı.

Burada gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

98 kilometrelik uzun parkur erkekler genel klasmanda, Anton Hrabovski (Asperox Bike Pedia Racing Team) birinci, Gökhan Uzuntaş (Esra Alüminyum) ve Ege Onat Doğuşlu (Asperox Bike Pedia Racing Team) üçüncü oldu.

98 kilometrelik uzun parkur kadınlar genel klasmanda Leniz Pamuk (Rise Performance Club) birinci, Züleyha Dikbaş (Asperox Bike Pedia Racing Team) ikinci ve Duygu Avşarlıoğlu da üçüncülük derecesi elde etti.

68 kilometrelik kısa parkur erkekler genel klasmanda ise Asperox Bike Pedia Racing Team'dan Yağız Atıcı birinci, aynı takımdan Fehim Kadıoğlu ikinci ve Kadans Bisiklet takımından Ömür Harun üçüncü sırayı aldı.

68 kilometrelik kısa parkur kadınlar genel klasmanda da Asperox Bike Pedia Racing Team'dan Sevcan Alper birinci, Maltepe Cycling Club'tan Buket Demirci ikinci ve Mac Team Bikers takımından Elif İslam ise üçüncü oldu.

15-17, 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70-74 yaş kategorileriyle paralimpik uzun-kısa parkurda erkeklerde ve kadınlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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