Harry Kane'in Bayern Münih Macerası Kupasız Sonuçlandı

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, her sezon sergilediği etkileyici ve istikrarlı bireysel performansa rağmen kariyeri boyunca kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da hasretine son veremedi.

Kane'in sezon başında transfer olduğu Bayern Münih, mücadele ettiği 4 kulvarda da havlu attı.

Sezon başında oynanan Almanya Süper Kupa'da Leipzig'e yenilen Münih ekibi, Almanya Kupası 2. turunda 3. lig ekibi Saarbrücken'e elendi. Bayern Münih, bitime iki hafta kalan Bundesliga'da ise şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in 15 puan gerisinde kaldı.

Bayern Münih, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid'e elenmekten kurtulamadı.

Bayern Münih 12 yıl sonra kupasız kaldı

Alman futbolunun en başarılı takımı Bayern Münih, 12 yıl sonra ilk kez sezonu kupasız tamamlayacak.

Münih ekibi, 2012'den bu yana her sezon en az bir kupa kazanmasına rağmen Kane'in takıma transfer olduğu ilk sezonda kupa kazanmayı başaramadı.

Kane, Bayern Münih formasıyla 45 karşılaşmada 44 gol kaydederek başarılı bir bireysel performans sergiledi.

Kupasız geçen Tottenham yılları

Kane, altyapısına 2004'te girdiği Tottenham ile 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı.

Tottenham'da sahaya çıktığı 435 maçta 280 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, futbol dünyasında adını en etkili santrforlar arasına yazdırdı.

Kane, etkileyici performansına rağmen 2008 İngiltere Lig Kupası'ndan bu yana kupa sevinci yaşayamayan Tottenham'ın makus talihini değiştiremedi.

Golcü futbolcu, kariyerinin başlarında kiralık olarak top koşturduğu Leyton Orient, Milwall, Norwich City ve Leicester City'de de kupa sevinci yaşayamadı.

Tottenham'da üç kez final kaybetti

İngilizlerin "gol makinesi" Harry Kane, Tottenham formasıyla üç kez kupa finali kaybetti.

Tottenham, Kane'in oynadığı dönemde 2014-2015 sezonunda Chelsea, 2020-2021 sezonunda Manchester City'ye İngiltere Lig Kupası finalinde yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalini Liverpool'a kaybeden Londra ekibi, Premier Lig'de ise 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.

Milli takımda da kupası yok

İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu Kane, kupa şanssızlığını milli takımda da kıramadı.

Harry Kane, 89 maçta 62 gol attığı milli formayla bir kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Kane'in forma giydiği dönemde 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya yenilen İngiltere, 2018-2019 sezonunda ise UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu.

6. kez gol krallığının eşiğinde

Bu sezon Bundesliga'nın en skorer ismi Kane, kariyerinde 6. kez gol krallığı yaşamak için gün sayıyor.

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan tecrübeli oyuncu, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde de en çok gol atan futbolcu oldu.

İngiliz futbolcu, Bundesliga'da bu sezon gol krallığına ulaşmaya en yakın isim olarak dikkati çekiyor. Ligde 36 gol kaydeden Kane, Stuttgartlı Serhou Guirassy'nin (25 gol) önünde bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor.

Lewandowski'nin rekoruna yaklaştı

Bayern Münih efsaneleri arasına giren Robert Lewandowski'nin Bundesliga rekoru, Harry Kane'in bir sonraki hedefi olarak göze çarpıyor.

Lewandowski, 2020-2021 sezonunda 29 maçta kaydettiği 41 golle Bundesliga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu ünvanını elde etti.

Polonyalı oyuncu, Gerd Müller'in 1971-1972 sezonundaki 40 gollük performansını geçerek yaklaşık 50 yıllık rekoru kırmıştı.

Kane, ligin son iki haftasında 5 gol daha atması halinde Lewandowski'nin 41 gollük rekoruna ortak olacak.