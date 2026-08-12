Beşiktaş'ın Avrupa'da 262. Randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 261 maçtan 100'ünü kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.

Avrupa arenasında rakip fileleri 352 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 136 60 25 51 213 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 261 100 50 111 352 395

Çek takımlarıyla 8. randevu

Avrupa kupalarında 262. maçına çıkacak Beşiktaş, Çekya temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Çekya'dan daha önce Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen takımlarıyla karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 3. tur ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenerek Çek temsilcilerine karşı 4. galibiyetini elde etti.

"Kupa 2"de 137. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 136 maça çıktı.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 60 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 51 maçı kaybetti.

"Kupa 2"deki maçlarda 213 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Beşiktaş, Çek ekibi Hradec Kralove karşısında bu organizasyondaki 137. mücadelesini verecek.

İç sahada 131. maç

Siyah-beyazlı takım, Çekya ekibi karşısında iç sahadaki 131. mücadelesini verecek.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce sahasında 130 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 65'inden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 201 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

İstanbul'da oynanamayan 3 maç

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, o dönem İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı ise bir iç saha karşılaşmasına Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve rakibine 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da mücadele etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyeti B36 Torshavn'a karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa kupalarında en golcü isim Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı formayla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Bobo, Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nın 4, Semih Kılıçsoy'un 3 ve kaptan Orkun Kökçü'nün 2 golü bulunuyor.

Kaynak: AA