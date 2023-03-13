Gradel kızardı, İstanbulspor rahat kazandı! Haftanın kapanış maçında İstanbulspor Sivasspor'u 3-0 yendi

Süper Lig'in 25. hafta kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Sivasspor'la kozlarını paylaştı. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Seyir zevki yüksek olan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Sivasspor bu mücadeleden de mağlup ayrılarak kötü gidişatını devam ettirdi.

PERDEYİ ETHEMİ AÇTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Ethemi, 59. dakikada Duhaney ve 88. dakikada Lokilo kaydetti.

GRADEL YİNE KIZARDI

Sivasspor'da Max Gradel 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gradel, UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçında da kırmızı kart görmüştü.

İSTANBULSPOR SERİ YAKALADI

Geçen hafta da Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıkarken ligde çıktığı son 3 maçı kazanan İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından ligin son sırasında yer alan İstanbulspor puanını 24'e yükselterek 16. sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada kaldı. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Sivasspor da sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.